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Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

06.08.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Aksaray'da emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tırın çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

İsmail Gültekin idaresindeki 81 EZ 575 plakalı tır, Ankara-Niğde Otoyolu 206. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen 3 araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün için Ortaköy ilçesine gittikleri öğrenilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaralıların yakınları, araç parçasıyla tır sürücüsü Gültekin'e saldırdı.

Sürücü Gültekin, gazetecilere, virajlı yolda araçları son anda fark ettiğini söyledi.

Kontrolünü kaybederek araçlara çarptığını belirten Gültekin, "Çarptığım araçları sürükledim. İlerideki araçtan haberim yok. Vatandaşların canı yandı, bana saldırmalarına bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Otomobil sürücülerinden Musa Kayış ise düğün konvoyunu beklediklerini ve araçlara bindikleri sırada kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray emniyet şeridi yaralı

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