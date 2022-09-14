SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu! İtalyanca konuşması olay oldu! Fatih Terim sözleri ise çok konuşulur...

Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu! İtalyanca konuşması olay oldu! Fatih Terim sözleri ise çok konuşulur...

14.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fiorentina'yla karşılaşacak Başakşehir'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Belözoğlu, basın toplantısında sürpriz bir şekilde Türkçe değil, İtalya konuşarak sosyal medyaya damga vurdu. Fatih Terim hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Belözoğlu, taraflı tarafsız herkesten büyük alkış topladı.

Başakşehir'in genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, Fiorentina maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında İtalyanca konuşarak tercümana ihtiyaç duymayan Belözoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

''HERKES FATİH TERİM GİBİ OLMAK İSTER"

Emre Belözoğlu: "Fatih Terim gerçekten çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken Türkiye'de herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister."

"YARIN HOCA BİZİMLE OLACAK"

"YARIN HOCA BİZİMLE OLACAK"
Emre Belözoğlu: "Bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak."

"MESUT İSTEDİĞİ KADAR SÜRE ALAMADI"

"MESUT İSTEDİĞİ KADAR SÜRE ALAMADI"
Emre Belözoğlu: "Mesut, istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede. Kendisinin kariyer sonunu iyi getirmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bireysel olarak da çok sevdiğim kardeşlerimden biri."

"GRUPTA ONLARI FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"GRUPTA ONLARI FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM"
Emre Belözoğlu: Gruba iyi başladık. Fiorentina, çok değerli ve güçlü bir takım. Grupta onları favori olarak görüyorum ama yarınki maç farklı. Kazanmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"İTALYA, ÜLKEMDEN SONRA EN ÇOK SEVDİĞİM ÜLKE"

"İTALYA, ÜLKEMDEN SONRA EN ÇOK SEVDİĞİM ÜLKE"
Emre Belözoğlu: "Sezona iyi başladık. Ligde gol yemedik, Avrupa'da en çok maç kazanan takım olduk. Gol yememe üzerine değil maçları kazanma üzerine plan yapıyoruz. İtalya, ülkemden sonra en çok sevdiğim bir ülke."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Başakşehir Mesut Özil Emre Belözoğlu euro altın ligi medipol başakşehir maçı başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Icardi daha maça çıkmadan krize sebep oldu! Taraftarlar isyan ediyor

Galatasaray'da imzalar atılıyor! Yeni sözleşme...

Galatasaray'da imzalar atılıyor! Yeni sözleşme...

Galatasaray'ın kapısından döndü! Yeni adresi...

Galatasaray'ın kapısından döndü! Yeni adresi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.