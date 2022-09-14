Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu! İtalyanca konuşması olay oldu! Fatih Terim sözleri ise çok konuşulur...

Başakşehir'in genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, Fiorentina maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında İtalyanca konuşarak tercümana ihtiyaç duymayan Belözoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

''HERKES FATİH TERİM GİBİ OLMAK İSTER"

Emre Belözoğlu: "Fatih Terim gerçekten çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken Türkiye'de herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister."

"YARIN HOCA BİZİMLE OLACAK" Emre Belözoğlu: "Bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak."

"MESUT İSTEDİĞİ KADAR SÜRE ALAMADI" Emre Belözoğlu: "Mesut, istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede. Kendisinin kariyer sonunu iyi getirmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bireysel olarak da çok sevdiğim kardeşlerimden biri."

"GRUPTA ONLARI FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM" Emre Belözoğlu: Gruba iyi başladık. Fiorentina, çok değerli ve güçlü bir takım. Grupta onları favori olarak görüyorum ama yarınki maç farklı. Kazanmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.