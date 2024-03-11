Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasındaki gerilim bitmek bilmiyor! "Sana mı soracağım oğlum?"

Serhat Akın ayrıca, 'Biz seninle ümit milli takım arkadaşıyız, senin benle ne derdin var ki? Emre Belözoğlu benim gram umrumda değil ya. Onların parası olduğu için, onlar paralı insanlarla görüşüyorlar, benimle görüşmezler. Ben milli takımlı formayla Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladım, karşılık bile vermedi. Sen Başakşehir'de Galatasaray'dan 7 yemişsin, Emreciğim keşke 7 yerine 6 yeseydin mi diyeceğim? Annem babam, beni bu hayata dik durmak için getirdi. Nasıl bir şey bu abi ya? Benim odama girip çıkamıyor filan...' şeklinde konuştu.