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Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasındaki gerilim bitmek bilmiyor! "Sana mı soracağım oğlum?"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 17:31
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Ankaragücü Teknik Direktörlüğü yapan Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın arasındaki gerilim günden güne tırmanmaya devam ederken, Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na oldukça sert bir yanıt daha geldi. İşte detaylar...

Daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan ve şu sıralar, Ankaragücü'nde Teknik Direktörlük yapan Emre Belözoğlu ile yorumculuk yapan Serhat Akın arasında yaşanan gerilim günden güne artmaya devam ediyor.

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Serhat Akın'ın kendisine yönelik olarak "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" demişti.

Katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu daMilli takımda beraber forma giydikleri Fenerbahçeli Serhat Akın hakkında "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt geldi. Serhat Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım’ın odasına girip çıkan adamım!” dedi.

Serhat Akın ayrıca, 'Biz seninle ümit milli takım arkadaşıyız, senin benle ne derdin var ki? Emre Belözoğlu benim gram umrumda değil ya. Onların parası olduğu için, onlar paralı insanlarla görüşüyorlar, benimle görüşmezler. Ben milli takımlı formayla Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladım, karşılık bile vermedi. Sen Başakşehir'de Galatasaray'dan 7 yemişsin, Emreciğim keşke 7 yerine 6 yeseydin mi diyeceğim? Annem babam, beni bu hayata dik durmak için getirdi. Nasıl bir şey bu abi ya? Benim odama girip çıkamıyor filan...' şeklinde konuştu.

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Emre Belözoğlu Serhat Akın son dakika ankaragücü fenerbahçe
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