Emre Belözoğlu imzayı attı! 2023-24 sezonuna kadar...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de görev alan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023-24 sezonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.
Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
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