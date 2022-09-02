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Emre Belözoğlu imzayı attı! 2023-24 sezonuna kadar...

02.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de görev alan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023-24 sezonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

EMRE BELÖZOĞLU FOTOĞRAFLARI

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Başakşehir Emre Belözoğlu Süper Lig sezon süper li ekipleri başakşehi
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