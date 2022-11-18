Emre Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Bu sezon Jorge Jesus ile muhteşem bir grafik yakalayan şampiyonluk için yoluna doludizgin devam ederken, devre arasının yaklaşmasıyla transfer harekatı da hız kazanmış durumda.

Portekizli hocanın talimatıyla eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanan yönetim, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanırken bu isimlerden biri de Emre Belözoğlu'nun Sarı-Lacivertli takımda sportif direktörlük yaptığı dönemde ısrarla kadroya katılmasını istediği o oyuncu oldu.