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Emre Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

18.11.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de devre arasının yaklaşmasıyla transfer çalışmaları hız kazanırken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar sürüyor. Devre arasında veda edilecek oyuncular netleşmeye başlarken, Emre Belözoğlu döneminde getirilen o ismin de sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Mauricio Lemos

Mauricio Lemos

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Jorge Jesus ile muhteşem bir grafik yakalayan şampiyonluk için yoluna doludizgin devam ederken, devre arasının yaklaşmasıyla transfer harekatı da hız kazanmış durumda.

Portekizli hocanın talimatıyla eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanan yönetim, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanırken bu isimlerden biri de Emre Belözoğlu'nun Sarı-Lacivertli takımda sportif direktörlük yaptığı dönemde ısrarla kadroya katılmasını istediği o oyuncu oldu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

KADRO DIŞI BIRAKILDI

2020 yazında İspanya'nın Las Palmas takımından transfer edilen Uruguaylı oyuncu, bir türlü bekleneni verememişti. Bu sezon Jorge Jesus tarafından 5 resmi maçta sahaya sürülen savunma oyuncusu bu şansı da değerlendiremedi ve kadro dışı bırakıldı.

BELÖZOĞLU'NUN PRENSİYDİ!

BELÖZOĞLU'NUN PRENSİYDİ!

Yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer açmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, forma şansı kalmayan Mauricio Lemos ile görüşme gerçekleştirmeye hazırlanırken, oyuncunun sezon sonunu beklemeden sözleşme feshi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.

Sarı lacivertli kulüpte 15 resmi maça çıkabilen Lemos'un ülkesinin takımlarından Penarol ile temasta olduğu ve buranın yolunu tutabileceği iddia edildi.

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