Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'

Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği ile yaptığı canlı yayın gündem oldu. Kınay, "1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre..." diyerek isyan etti. "Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu?" diyen Kınay, "Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum. Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum" dedi.
İşte Kınay'ın o sözleri:
"1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre... Ben çıldırmayayım kim çıldırsın. İstanbullu zaten sus her şeye. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum.
Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum. Neyin hizmet bu be? Vergi veriyorum ya ben, 700 metre sonraki evime gidemiyorum. 1,5 saattir çakarlı arabalarla ilerliyorsunuz.
Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu? Bu kadar vergi toplayıp, bu kadar hizmet etmeyen bir tane devlet söyleyin. Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k.
Yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti... Vali'ye soruyorum; Fenerbahçe'nin maçlarında niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti."