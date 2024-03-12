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  4. Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'

Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2024 20:04
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İstanbul'da yol yapım çalışması nedeniyle uçağını kaçıran ve çektiği videoyla tepkisini dile getiren oyuncu Emre Kınay, şimdi yeni bir videosuyla gündem oldu. Yoğun trafikten şikayet eden Kınay "1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre... Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum" dedi.

Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği ile yaptığı canlı yayın gündem oldu. Kınay, "1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre..." diyerek isyan etti. "Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu?" diyen Kınay, "Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum. Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum" dedi.


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"SEÇİME DE SANDIĞA DA GİTMİYORUM"

"SEÇİME DE SANDIĞA DA GİTMİYORUM"

İşte Kınay'ın o sözleri:

"1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre... Ben çıldırmayayım kim çıldırsın. İstanbullu zaten sus her şeye. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum.

"NEYİN HİZMETİ BU BE?"

"NEYİN HİZMETİ BU BE?"

Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum. Neyin hizmet bu be? Vergi veriyorum ya ben, 700 metre sonraki evime gidemiyorum. 1,5 saattir çakarlı arabalarla ilerliyorsunuz.

Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu? Bu kadar vergi toplayıp, bu kadar hizmet etmeyen bir tane devlet söyleyin. Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k.

"VALİ'YE SORUYORUM"

"VALİ'YE SORUYORUM"

Yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti... Vali'ye soruyorum; Fenerbahçe'nin maçlarında niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti."

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kınay Oyuncu
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