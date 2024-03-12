Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'

Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği ile yaptığı canlı yayın gündem oldu. Kınay, "1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre..." diyerek isyan etti. "Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu?" diyen Kınay, "Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum. Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum" dedi.



