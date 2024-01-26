Emre Mor Fenerbahçe yönetimiyle görüştü, gitmek istediği takımı açıkladı!

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Başakşehir'in teknik patronu Çağdaş Atan da Fenerbahçe maçı sonrası, "Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.