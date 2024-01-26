Emre Mor Fenerbahçe yönetimiyle görüştü, gitmek istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe'de Emre Mor ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 26 yaşındaki oyuncunun talipleri artıyor. Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor ve Rams Başakşehir'in istediği Emre Mor'a son olarak eski kulübü VavaCars Fatih Karagümrük talip olduğu öğrenildi.
Fatih Karagümrük'e gitmek istemeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimine Başakşehir ve Antalyaspor'a gitmek istediğini iletti.
Başakşehir'in teknik patronu Çağdaş Atan da Fenerbahçe maçı sonrası, "Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservisle Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, bu sezon 7 maçta 2 asist olmak üzere sarı lacivertli formayla toplamda 48 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.