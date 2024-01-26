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Emre Mor Fenerbahçe yönetimiyle görüştü, gitmek istediği takımı açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'un yeni adresi merak edilirken, 26 yaşındaki oyuncu yönetime gitmek istediği adresi açıkladı. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Emre Mor ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 26 yaşındaki oyuncunun talipleri artıyor. Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor ve Rams Başakşehir'in istediği Emre Mor'a son olarak eski kulübü VavaCars Fatih Karagümrük talip olduğu öğrenildi.

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GİTMEK İSTEDİĞİ KULÜBÜ AÇIKLADI

GİTMEK İSTEDİĞİ KULÜBÜ AÇIKLADI

Fatih Karagümrük'e gitmek istemeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimine Başakşehir ve Antalyaspor'a gitmek istediğini iletti.

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Başakşehir'in teknik patronu Çağdaş Atan da Fenerbahçe maçı sonrası, "Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

6 GOL 5 ASİST

6 GOL 5 ASİST

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservisle Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, bu sezon 7 maçta 2 asist olmak üzere sarı lacivertli formayla toplamda 48 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.

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transfer Emre Mor son dakika fenerbahçe atakaş yaşında başakşehi
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