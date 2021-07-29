En az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Eskişehir'de aşı çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - En az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan stantlarda verilen randevusuz aşı hizmeti devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent halkının ve valiliğin desteği ile yüzde 75 olan ilk aşılama oranını aştıklarını, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Aşılamanın hızlı bir şekilde devam etmesi için gereken tüm çalışmaların yapıldığını aktaran Bilge, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi Eskişehir ve benzeri iller olmak üzere hastanede yatan hastaların yüzde 95'i aşı sürecini tamamlamamış kişiler. Aşılarımızın, varyantlara karşı etkin olduğunu biliyoruz. Bu konuda Bilim Kurulunun açıklamalarının yanı sıra dünyada da bir çok yayın var. Halkımızı aşılamaya davet ediyoruz. Şu andaki vaka artışlarının nedeni de tamamen sosyal hareketlikten kaynaklanan ve aynı zamanda maske, mesafe ile hijyen kurallarına uyulmaması." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilge, sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi dolaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer duydukları bir bilgi onları şaşırtacak derecede olumsuzsa, mutlaka bu bilginin kaynağını istesinler. Kaynak olarak da mutlaka Sağlık Bakanlığını ve Dünya Sağlık Örgütünün sayfalarını takip etsinler. Çünkü en güvenilir kaynaklar orada. Maalesef sosyal medyada dolaşan çeşitli bilgiler, insanları yanıltıcı olabiliyor ve aşı olmamalarına yol açıyor. Bu da az önce bahsettiğim gibi hastane ve yoğun bakım yatışlarına ve ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle gelen tüm bilgileri sorgulasınlar. Bizim için en önemli konu bu. Dileğim odur ki, daha yüksek bir aşılama oranına hep birlikte ulaşacağız."

Aşı için sırada bekleyen Senem Yılmazer ise Belçika'dan geldiğini belirterek, "Aşıyı Türkiye'de vurulmayı tercih ettim. Şimdi ilk dozumu olacağım. Üç hafta sonra da ikinci dozumu vurulup Belçika'ya geri döneceğim. Türkiye'yi tercih ettim, buraya daha çok güveniyoruz ." dedi.

Vatandaşlardan Serpil Dönmez ise üç doz aşı yaptırdığını aktararak, "Aşı ve maskeyi çok öneririm. Biz onları ihmal etmedik. Yoksa yine evlere kapanacağız. Biz eve kapanmaktan bıktık." diye konuştu.