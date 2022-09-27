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"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

27.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destanı ezbere okuma süresi 4 gün 17 saati aşan Manasçı Rısbai İsakov'un bu akşam rekoru kırması bekleniyor

Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen "Manas Haftası" etkinliklerinde Guinness Rekorlar Kitabı için en uzun Manas okuması rekor denemesi gerçekleştiriliyor.

Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okuyor. İsakov, denemesinde 4 gün 17 saati aştı.

Guinness yetkililerinin de takip ettiği denemeyle önceki rekoru 4 saat geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.

Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, AA muhabirine, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nde kültür, turizm, sanat hayatına yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manas Destanı'nın tüm Türk dünyası için önemli olduğunu vurgulayan Bingül, "Süreç geçtiğimiz nisan ayında başladı. Guinness yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Bu konuda Kırgızistan ile çalıştık. Buradaki koordinasyonun en önemli sürecini TÜRKSOY yönetti. TÜRKSOY, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Guinness'e bir başvuru yapıldı." diye konuştu.

Bingül, Manasçı İsakov'un rekoru kırabilmek için sadece yemek ve bir saatlik uyku molası verdiğini anlattı.

Kırgız Milli Manas Tiyatrosu Müdürü Aziz Biymyrza Uulu ise Manas Destanı'nı tüm dünyaya duyurmak istediklerini, bu amaçla etkinliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uulu, Kırgız ve Türk yetkililere rekor denemesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, rekor denemesini bu akşam tamamlayacaklarını belirtti.

- Manas Destanı

Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan 3 bölüm ve 500 bin 553 mısradan meydana geliyor.

Destan, 1000 yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerini ele alıyor.

En büyük destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan Manas'ın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor. Yetkililerin aktardığına göre Manasçı olarak dünyada sadece 17 kişi bulunuyor.

Manas Destanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2013'te yapılan UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması için Hükümetlerarası Komitesi'nin 8. Toplantısı'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

- Destanı ezbere okuma süresi 4 gün 17 saati aşan Manasçı Rısbai İsakov'un bu akşam rekoru kırması bekleniyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

"En uzun Manas okuması rekor denemesi" Bursa'da devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir Belediyesi manas destanı

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