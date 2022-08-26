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  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da konuştu: (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da konuştu: (1)

26.08.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık." dedi.

Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

(Sürecek)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da konuştu: (1)

- "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da

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Anahtar Kelimeler:
Ordu enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez

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