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Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

16.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Ayşe Aydoğan, yanından bir an olsun ayırmadığı down sendromlu oğluyla yıllardır küçükbaş hayvan otlatıyor.

Çiftçilik ve hayvancılık yapan eşi, iki oğlu ve üç torunuyla Kozcağız köyünde oturan 4 çocuk annesi Aydoğan'ın (65) 50 yıl önce dünyaya gelen oğlu Şenol Aydoğan'a down sendromu teşhisi konuldu.

Oğlu doğduktan sonra hayatı değişen Aydoğan, engelli çocuğunun bir an olsun yanından ayrılmadı.

Evladının her ihtiyacıyla ilgilenen Aydoğan, 10 yaşına geldiğinde oğluyla küçükbaş hayvan otlatmaya başladı.

Her sabah hayvanları için araziye çıkan anne oğul, aile bütçesine katkıda bulunmak için birbirlerine destek oluyor.

Ayşe Aydoğan'ın eşi ve diğer oğlu da köydeki diğer işlerle ilgileniyor.

Kızları evli olduğu için yanında bulunmayan anne Aydoğan, AA muhabirine, oğlunun en büyük yardımcısı olduğunu belirterek, "Sabah kalkıyoruz, koyunların içine girip kuzuları, oğlakları ayırıyoruz. Sonra Şenol'la hayvanları otlatmaya gidiyoruz. Şenol düz yer olursa, tarla olursa yardımcı oluyor. Ormanda pek yardımcı olamıyor, yetemiyor, düşüyor." diye konuştu.

Şenol Aydoğan da annesine yardım ettiğini dile getirdi.

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu Bolu aile destek

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