Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Engin Verel, 25-26 Haziran'da düzenlenecek seçim Fenerbahçe başkanlığından geri çekildiğini duyurması ile gündeme geldi. Bu kararı ile merak uyandıran eski futbolcu Engin Verel'in kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Engin Verel kimdir, nereli, kaç yaşında? Engin Verel Fenerbahçe başkan adaylığından neden vazgeçti? İşte ayrıntılar...

Engin Verel kimdir?

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinden adaylığını çektiğini açıklaması ile merak uyandıran Engin Verel araştırılmaya başlandı.

ENGİN VEREL KİMDİR? Ramiz Engin Verel 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eski Türk millî futbolcu ve spor yazarıdır. Selanik göçmeni olan Verel, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma terletmiştir.

Futbolculuk kariyerine dayısının futbol takımı olan Davutpaşa'da adım atmıştır. Daha sonra ise 1973 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Başarılı futbol hayatı ile adından söz ettiren Verel, 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşamıştır. 1979 yılından itibaren 4 yıl Avrupa'da top koşturmuştur. Bir Avrupa takımında olan RSC Anderlecht'te de şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusu olarak anılmaktadır.

Verel, Fransa'da Lille OSC takımında 1981-1982 yılları arasında en iyi yabancı futbolcu unvanına layık görülmüştür. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi.