Enner Valencia için Fenerbahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

TEKLİF YAPILDI, JET YANIT

Son olarak Brezilya kulübü Valencia için Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yaptığı öğrenildi. Habere göre; Internacional'in Enner Valencia'yı sezon sonuna kadar beklemeden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi. Öte yandan Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertliler ile yeni sözleşme imzalamaması halinde, golcü oyuncunun 1 Temmuz'dan itibaren Internacional forması giyeceği aktarıldı.