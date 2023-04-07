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Enner Valencia için Fenerbahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

07.04.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe takibi sürdürürken, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon sonu Miha Zajc, Ezgjan Alioski, Enner Valencia, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesi sona ererken, Ekvadorlu golcü Valencia için Sarı-Lacivertliler'e teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle en çok merak edilen konulardan biri de transfer... Takıma katılacak isimlerde kadar takımdan kimlerin gönderileceği merak edilirken, performansıyla birçok kulübü peşine takan isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor.

TAKIMDA KALACAK MI? 

TAKIMDA KALACAK MI? 

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimler içerisinde takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ekvadorlu golcü Enner Valencia geliyor. Sarı-Lacivertli formayla üçüncü sezonunu geçiren golcü oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol kaydederek takımının en skorer ismi olmayı başarırken, bu performansıyla birçok dev kulübü de peşine taktı.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM" 

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM" 

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Valencia, Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçının ardından geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." ifadelerini kullanmıştı. Valencia'nın isminin en çok anıldığı kulüplerin başında Internacional gelirken, Brezilya basınında da günden güne konuyla ilgili haberler çıkmaya devam ediyor.

TEKLİF YAPILDI, JET YANIT 

TEKLİF YAPILDI, JET YANIT 

Son olarak Brezilya kulübü Valencia için Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yaptığı öğrenildi. Habere göre; Internacional'in Enner Valencia'yı sezon sonuna kadar beklemeden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise bu teklifi reddettiği kaydedildi. Öte yandan Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertliler ile yeni sözleşme imzalamaması halinde, golcü oyuncunun 1 Temmuz'dan itibaren Internacional forması giyeceği aktarıldı.

37 MAÇTA 30 GOL 

37 MAÇTA 30 GOL 

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asist kaydederek 35 gole doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.

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