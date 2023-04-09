SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Enner Valencia'nın yeni takımı ve maaşı! "Gizli bir anlaşma olduğunu duyduk" diyerek açıkladı

Enner Valencia'nın yeni takımı ve maaşı! "Gizli bir anlaşma olduğunu duyduk" diyerek açıkladı

09.04.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, Brezilyalı gazeteciden çok konuşulacak bir açıklama geldi. O gazeteci yaptığı açıklamada Ekvadorlu golcünün yeni takımı ve yeni maaşını duyurdu. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek isterken transferde de hata yapmak istemiyor. Sarı-Lacivertli ekipte yapılacak transferlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın durumu da merak ediliyordu.

Hakkında birçok transfer iddiasının ortaya atıldığı Enner Valencia Brezilya'da gündemden düşmezken, Internacional'a transfer olacağı yazılıp çizilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Sabah'a konuşan Brezilyalı gazeteci Valencia'nın transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN TARZINA UYUYOR " 

"KULÜBÜN TARZINA UYUYOR " 

"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır."

"BİR ANLAŞMA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

"BİR ANLAŞMA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik."

13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR 

13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR 

Enner Valencia için yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek. Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."

"BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUM" 

"BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUM" 

"Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret. İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Enner Valencia son dakika fenerbahçe sezon

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi, yeni takımı duyurdu! "F.Bahçe nankör..."

Jesus'un oğlu o beğeniyle işi bitirdi, yeni takımı duyurdu! "F.Bahçe nankör..."

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

50 milyon TL, geniş yetkiler, kadro! Masadan kalkmışlardı...

50 milyon TL, geniş yetkiler, kadro! Masadan kalkmışlardı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.