Enner Valencia'nın yeni takımı ve maaşı! "Gizli bir anlaşma olduğunu duyduk" diyerek açıkladı

"BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUM"

"Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret. İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."