Enner Valencia'nın yeni takımı ve maaşı! "Gizli bir anlaşma olduğunu duyduk" diyerek açıkladı

Zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek isterken transferde de hata yapmak istemiyor. Sarı-Lacivertli ekipte yapılacak transferlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın durumu da merak ediliyordu.
Hakkında birçok transfer iddiasının ortaya atıldığı Enner Valencia Brezilya'da gündemden düşmezken, Internacional'a transfer olacağı yazılıp çizilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Sabah'a konuşan Brezilyalı gazeteci Valencia'nın transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır."
"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik."
Enner Valencia için yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek. Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."
"Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret. İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."