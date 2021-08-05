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Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında ve nereli?

05.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karatede erkeklerde 67 kiloda yarışan Eray Şamdan, Ürdünlü rakibini yendi ve finale yükseldi. Bunun ardından Eray Şamdan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Eray Şamdan karateye, Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Şamdan hızı ve tekniği ile "Rüzgarın Oğlu" lakabını aldı. İşte merak edilenler...

Karatede erkeklerde 67 kiloda yarışan Eray Şamdan, Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 mağlup etti. Bunun ardından finale yükselen Şamdan'ın hayatı merak konusu oldu. Şamdan Kocaeli doğumludur ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur.

Eray Şamdan kimdir?

25 Temmuz 1997 Kocaeli doğumlu Eray Şamdan 24 yaşındadır.
Şamdan karateye Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Sürati ve tekniği ile "Rüzgarın Oğlu" lakabını aldı.
Şamdan'ın antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapıyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur.
Şamdan, alt yaş kategorilerinde üst üste 6 kez Avrupa Şampiyonu oldu ve EKF tarihine geçti.
Aynı zamanda Şamdan'ın kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şamdan Türkiye'yi ilk kez 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda temsil etti ve ümitler kumite -52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.
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