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Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

14.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzüm hasadından 100 milyon lira gelir elde edildi

Tokat'ın yaprağı ile ünlü Erbaa ilçesinde 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan üzümün hasadı gerçekleşti.

İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan ve "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan bağ yaprağı hasadının ardından ikinci ürün olarak üzüm hasadı gerçekleşti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek onlarla birlikte üzüm hasadı yaptı.

İlçeye bağlı Üzümlü köyünde yaşayan Durmuş Kara, AA muhabirine, üzüm veriminin yüksek olduğuna işaret ederek, "Allah'a şükürler olsun çok güzel hasadımız var. Geçen yıla göre çok güzel bir verimimiz var. Son zamanlarda üzümümüzü kesiyoruz. Buradaki üzümler yerli üzüm olduğu için aroması ve çok güzel bir tadı var. Üzümlerimizde şeker oranı çok yüksek çıkıyor." diye konuştu.

Bu yıl havaların güzel olması sebebiyle verimin yüksek olduğu bağlarda yaklaşık 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı.

Erbaa'da 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan asma bağlarından 10 bin kişi gelir sağlarken, 2022 sezonunda yaprak hasadından 250 milyon, üzüm hasadından ise 100 milyon lira olmak üzere toplam 350 milyon lira gelir elde edildiği öğrenildi.

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

- Üzüm hasadından 100 milyon lira gelir elde edildi

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

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