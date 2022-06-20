Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'in 2016-2022 yıllarında yüzde 410 büyüdüğü bildirildi.

Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holding binasında 2021 yılı finansal sonuçları ve gelecek döneme ait hedef ve stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, toplantıda yaptığı konuşmada, holdingin 6 şirketinin İSO 500'de yer aldığını söyledi.

Holdingde yaklaşık 14 bin kişinin çalıştığını anlatan Ertekin, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mobilya, tekstil, kablo, sünger ve enerji gibi alanlarda yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Ertekin, Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Son 2,5 yıldır HES kablo ile hurda bakır kullanmaya başladıklarına değinen Ertekin, "Biz geçen sene kullandığımız bakırın yüzde 70'ini hurdadan elde ettik. Yani Türkiye'nin çöpünü, hurdacıların topladıkları bakırı tesisimizde işledik. 140 milyon dolara ithal edilecek malı hurdacılardan aldık." diye konuştu.

Ertekin, 3,5 yılda Rüzgar Enerji Santrali (RES), Güneş Enerji Santrali (GES) ve alınan lisanslarla holdingin değerini 1 milyar dolar artırdıklarını ve büyümeye de hızla devam edeceklerini ifade etti.

Enerji yatırımı konusunda önemli işlere imza attıklarını belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"2017 yılında 252 milyon, 2018'de 167 milyon, 2019'da 335 milyon, 2020'de 863 milyon, 2021'de 2 milyar 914 milyon liralık yatırım yaptık. 2022'de 2 milyar 500 milyon liralık yatırımı hedefliyoruz. Holdingi devraldığımız 2016 yılında 6 milyar 563 milyon lira ile başladık. 2021 yılında 20 milyar 851 milyona gelmişiz. 2022 yılı sonu tahminimiz 33 milyar 523 milyon lira. Yani 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 büyüme olmuş. Başka bir holdingin büyümesi bu rakamın yanına bile yaklaşamaz. Bize en çok yaklaşabilen yüzde 357'de kalmış."

İhracat rakamlarıyla ilgili bilgiler veren Ertekin, 395 milyon dolarlık ihracatla aldıkları holdingde 2021'i 505 milyon dolarla tamamladıklarını, yıl sonunda ise 530 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ertekin, ihracat konusunda savaş bölgelerinden güvenli ülkelere pazarlarını genişlettiklerini ve istikrar yakaladıklarını sözlerine ekledi.