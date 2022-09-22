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Erciyes Dağı'na kar yağdı

22.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Dağı'na kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Dağı Kayseri kar

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