Erciyes Dağı'nda çocuklar için bisiklet ve aktivite parkı kuruldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için kurulan bisiklet ve aktivite parkı açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, downhill (iniş) ile dağ bisikleti kullanıcıları için farklı zorluk derecelerinde parkurların bulunduğu Erciyes'te, çocuklar için de özel bisiklet ve aktivite parkı oluşturuldu.

Erciyes AŞ tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.

Yaklaşık 1000 metrekarelik alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, 09.00 -17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bisiklet eğitim alanına 4-16 yaş aralığındaki çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar haftanın 7 günü kendi bisikletlerinin yanı sıra park içerisinde bulunan bisikletlerle aktivitelere katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'i yönetmeye başladığımız ilk günden itibaren bu emsalsiz dağı bisiklet sporu için de global bir merkez haline getirme vizyonumuzu ortaya koyduk ve hedeflerimize her geçen gün adım adım yaklaştık. Türkiye'nin ilk downhill parkurlarını oluşturduk ve ülkemizde ilk defa Downhill Avrupa Kupaları yarışlarını yaptık. Dağ bisikleti kategorisi olan MTB'de defalarca uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptık." dedi.

Erciyes'in yol bisikletinde dünyada en fazla yarış yapılan mekanlardan bir tanesi haline geldiğine dikkati çeken Cıngı, "Her yaz 30'a yakın ülkenin takımını Erciyes'e çekmeyi başardık. Artık geleceğin bisiklet sporcularını yetiştirmek için de bu yaz çocuklarımız için bir eğitim alanı oluşturduk. Hedefimiz küçük bir idman parkı olan bu parkurda hem yavrularımıza hem ailelerine bisikleti sevdirmek, dağ ve downhill binişine alıştırmak, geleceğin şampiyonlarının yetişmesine vesile olmak." ifadelerini kullandı.