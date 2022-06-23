YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

23.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sezon Kayserispor, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor futbol takımları kamp yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm tesisleri tamamlandığında toplam 100 milyon liraya mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda spor takımlarını konuk edecek.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Süper Lig takımlarından Kayserispor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor, kamp çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

Alanyaspor, 1-8 Temmuz'da birinci etap, 12-25 Temmuz'da ikinci etap, MKE Ankaragücü de 11-24 Temmuz'da kamp programını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği 28 Haziran-8 Temmuz'da birinci etap, 14-26 Temmuz'da ikinci etap, Yılport Samsunspor da 26 Haziran-7 Temmuz'da kamplarını bu merkezde yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Büyükkılıç, "Uluslar arası standartlarda olan bu projemiz ile Kayseri, sporun da merkezi olacak. Sadece futbol takımlarına değil, tüm spor dallarına hitap etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Erciyes'imiz adeta bulunmaz bir oksijen deposudur. Tüm profesyonel takımları Kayseri'de görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarını ağırlayacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.