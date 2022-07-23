YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

23.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışların startı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden verildi.

Yarışa katılan 9 takım, zamana karşı sıralama için 141 kilometrelik parkurda mücadele veriyor.

Yarın Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek yarışlar, 25 Eylül'de tamamlanacak.

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri erciyes

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:05
Yatsı
21:40
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.