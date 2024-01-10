Behzat Ç. ile milyonlar tanımıştı... Erdal Beşikçioğlu, siyasete atıldı... CHP'den belediye başkan adayı oldu!

Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar geldi. CHP, tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi düşünüyor.
31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar geldi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.
Haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Işık paylaşımında şunları ifade etti: "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim."
Etimesgut Belediyesi mevcutta MHP tarafından yönetiliyor. 2019'daki yerel seçimlerde MHP oyların %49.57'sini alırken CHP ise oyların %45.72'sini alarak ikinci parti olmuştu. Behzat Ç dizisiyle ünü milyonlara ulaşan Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimde Etimesgut'u CHP'ye kazandırmaya çalışacak.
5 Ocak 1970 Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu 52 yaşındadır. Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Babası Vakıflar Bankası'nın müdürüdür. Babasının ataması nedeniyle Ankara'da ilkokula başladı, ardından Kayseri ve İzmir'e devam etti.