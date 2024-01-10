MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Behzat Ç. ile milyonlar tanımıştı... Erdal Beşikçioğlu, siyasete atıldı... CHP'den belediye başkan adayı oldu!

Behzat Ç. ile milyonlar tanımıştı... Erdal Beşikçioğlu, siyasete atıldı... CHP'den belediye başkan adayı oldu!

10.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç dizisiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den aday oldu. CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar geldi. CHP, tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi düşünüyor.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

CHP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

CHP'DEN ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HAMLESİ

CHP'DEN ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HAMLESİ

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

HABERİ BÖYLE DUYURDU: 'AMİRİM HAYIRLI OLSUN'

HABERİ BÖYLE DUYURDU: 'AMİRİM HAYIRLI OLSUN'

Haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Işık paylaşımında şunları ifade etti: "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim."

ETİMESGUT BELEDİYESİ MHP'DE

ETİMESGUT BELEDİYESİ MHP'DE

Etimesgut Belediyesi mevcutta MHP tarafından yönetiliyor. 2019'daki yerel seçimlerde MHP oyların %49.57'sini alırken CHP ise oyların %45.72'sini alarak ikinci parti olmuştu. Behzat Ç dizisiyle ünü milyonlara ulaşan Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimde Etimesgut'u CHP'ye kazandırmaya çalışacak.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu 52 yaşındadır. Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Babası Vakıflar Bankası'nın müdürüdür. Babasının ataması nedeniyle Ankara'da ilkokula başladı, ardından Kayseri ve İzmir'e devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Oyuncu ele sinema oyuncusu
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

CHP'den belediye başkan adayı oldu

CHP'den belediye başkan adayı oldu

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

2 şehirde AK Parti, MHP'yi destekleyecek! Adaylar belli oldu

2 şehirde AK Parti, MHP'yi destekleyecek! Adaylar belli oldu

Fenerbahçe'den Yunanistan'a gidiyor! F.Bahçe taraftarından Terim'e övgüler

Fenerbahçe'den Yunanistan'a gidiyor! F.Bahçe taraftarından Terim'e övgüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.