Behzat Ç. ile milyonlar tanımıştı... Erdal Beşikçioğlu, siyasete atıldı... CHP'den belediye başkan adayı oldu!

HABERİ BÖYLE DUYURDU: 'AMİRİM HAYIRLI OLSUN'

Haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Işık paylaşımında şunları ifade etti: "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim."