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Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

03.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

MERSİN (AA) - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine bir lösemili kız çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit Ataş'ın "Eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." vasiyetinin yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, lösemili bir kız çocuğunun masraflarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, lösemi nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Emine Sena Demirel ve ailesini makamında ağırladı.

Aileyle sohbet eden Tollu, çocukla pasta kesti. Belediye ekipleri de Demirel'i eğlenmesi için oyun alanına götürdü.

Tollu, şehidin vasiyeti üzerine Demirel'in tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını belirterek, "Şehidimizin vasiyetini Erdemli'de yerine getiriyoruz. Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emir niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

Erdemli Belediyesi, şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kıza destek olacak

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