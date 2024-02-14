Erden Timur ile el sıkıştı, söz verdi! 'Yusuf Yazıcı Galatasaray'da... Transferi duyurdular

O MADDE NEDENİYLE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

30 Haziran'da Lille ile mukavelesi bitecek olan Yusuf da Timur'un teklifini kabul etti ve söz verdi. Cimbom, başarılı 10 numarayı daha önce de kadrosuna katmak istemiş ancak sözleşmesinde bulunan "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transferi engellemişti.