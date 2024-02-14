Erden Timur ile el sıkıştı, söz verdi! 'Yusuf Yazıcı Galatasaray'da... Transferi duyurdular

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Fransız devi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 30 maçta 10 gol 3 asistlik bir performans sergilerken birçok dev kulübün radarına girmişti.
Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı hakkında flaş bir iddia geldi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Süper Lig'e döneceği ileri sürüldü.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; ara transfer döneminin son günlerinde Fransa'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle bir araya geldi. Timur, milli futbolcu ile sezon sonu için el sıkıştı.
30 Haziran'da Lille ile mukavelesi bitecek olan Yusuf da Timur'un teklifini kabul etti ve söz verdi. Cimbom, başarılı 10 numarayı daha önce de kadrosuna katmak istemiş ancak sözleşmesinde bulunan "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transferi engellemişti.
27 yaşındaki yıldızın, Fransız kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biteceği için "Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesinin geçerliliği kalmayacak. Böylelikle Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transferinin önündeki engel kalkacak.