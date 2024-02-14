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  4. Erden Timur ile el sıkıştı, söz verdi! 'Yusuf Yazıcı Galatasaray'da... Transferi duyurdular

Erden Timur ile el sıkıştı, söz verdi! 'Yusuf Yazıcı Galatasaray'da... Transferi duyurdular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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Bu sezon Lille'deki performansıyla dikkatleri çeken Yusuf Yazıcı için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, milli futbolcu ile daha önce de ilgilenen Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Trabzonspor altyapısından yetişen ve Fransız devi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 30 maçta 10 gol 3 asistlik bir performans sergilerken birçok dev kulübün radarına girmişti.

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SÜPER LİG'E DÖNECEK İDDİASI

SÜPER LİG'E DÖNECEK İDDİASI

Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Yusuf Yazıcı hakkında flaş bir iddia geldi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Süper Lig'e döneceği ileri sürüldü.

'TEKLİFİ KABUL ETTİ'

'TEKLİFİ KABUL ETTİ'

Fotomaç'ta yer alan habere göre; ara transfer döneminin son günlerinde Fransa'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle bir araya geldi. Timur, milli futbolcu ile sezon sonu için el sıkıştı.

O MADDE NEDENİYLE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

O MADDE NEDENİYLE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

30 Haziran'da Lille ile mukavelesi bitecek olan Yusuf da Timur'un teklifini kabul etti ve söz verdi. Cimbom, başarılı 10 numarayı daha önce de kadrosuna katmak istemiş ancak sözleşmesinde bulunan "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transferi engellemişti.

ENGEL ORTADAN KALKIYOR

ENGEL ORTADAN KALKIYOR

27 yaşındaki yıldızın, Fransız kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biteceği için "Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesinin geçerliliği kalmayacak. Böylelikle Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transferinin önündeki engel kalkacak.

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