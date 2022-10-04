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Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

04.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

SİNOP (AA) - Sinop Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, geçen yıl 500 ton olan kestane rekoltesinin bu sezon kestane gal arısının verdiği zarar nedeniyle 350 tona kadar düşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Koca, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Erfelek'te üretime en ciddi tehditlerden biri olarak, "kestane gal arısını" gördüklerini söyledi.

Geçmişte kestane hasadında bol ve verimli sezonlar geçirdiklerini belirten Koca, "Bölgede kestane hasadı 1 Ekim itibarıyla başladı ancak kestane gal arısı, kestanenin oluşumunu, kalitesini, meyve adedini ve dolayısıyla verimi düşürüyor. Geçen yıl 500 ton olan rekoltenin kestane gal arısının vereceği zarar nedeniyle 350 tona kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Koca, geçen yıl 15 ila 50 lira olan kestanenin kilogramının bu yıl 30 ila 70 lira arasında satıldığını kaydetti.

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

Erfelek kestanesinde rekoltenin 350 tona düşeceği öngörülüyor

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