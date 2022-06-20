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  4. Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

20.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli takım, bronz madalya mücadelesinde Fransa'yı 45-39 yendi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı, Tablo 16'da Gürcistan, Tablo 8'de İtalya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ukrayna'ya mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde Fransa ile karşılaştı.

Milli takım, bronz madalya maçında Fransa'yı 45-39 yenerek tarihi bir başarı elde etti.

Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

- Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli takım, bronz madalya mücadelesinde Fransa'yı 45-39 yendi

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

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