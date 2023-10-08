SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorum! "Sabaha kadar oynansa..."

Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorum! "Sabaha kadar oynansa..."

08.10.2023 22:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, ligde 8'de 8 yapmayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan Erman Toroğlu mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"İNGİLTERE'DE ADAMI YAMULTUYORLAR"

"İNGİLTERE'DE ADAMI YAMULTUYORLAR"

"Fenerbahçe deplasmana geldi şimdi, sonra Pendik'le deplasmanda oynayacak. Söyleyince biz takım değil miyiz diye kızıyorlar ama durum öyle. İngiltere'de Londra'da da öyle diyorlar ama orada deplasmana gidince yamultuyorlar adamı"

"RAKİPLER YENECEĞİNE HİÇ İNANMIYOR"

"RAKİPLER YENECEĞİNE HİÇ İNANMIYOR"

"Sahaya çıkanlara bakıyorum, hakemlere de bakıyorum Fenerbahçe'yle Galatasaray'la oynayan takımlar kurbanlık koyun gibi bakıyorlar. Oynuyorlar ama inanmıyorlar Fenerbahçe'yi yenerim diye. Ben onu hissederim bakarken. Çıkın yenilin gerekirse ama mücadele edin. Hakemler zaten bakıyor, mümkünse çalıyorlar"

"SABAHA KADAR GOL ATAMAZLARDI"

"SABAHA KADAR GOL ATAMAZLARDI"

"Fenerbahçe maçı sabaha kadar oynasa Kasımpaşa sabaha kadar alamaz. Bir gol atsınlar 3 yerler. Kasımpaşalı da Fenerbahçeli de hakem de hissediyor onu."

"ISINMASI ANCA 15 DAKİKA"

"ISINMASI ANCA 15 DAKİKA"

"Fenerbahçe'nin ceza sahasına giriş sayısına bakarsan skor az görünüyor. Batshuayi'nin kaçırdığı olacak iş değil. Mutsuz görünüyor resmen. Bu adamın boyu var, fiziği de var, bu tip adam ısınana kadar 15 dakika geçer. Sahaya girse 10 dakika da maça ısınması gerekiyor. Kemikleri de iri bir adam. Bu tip futbolcular geç ısınırlar maça"

"ORADAKİ OYUNLA BUNUN ALAKASI YOK"

"ORADAKİ OYUNLA BUNUN ALAKASI YOK"

"Önce Beşiktaş maçı izledik, o da 2-0 bitti Fenerbahçe maçı da 2-0 bitti. Buradaki oyunla o maçın alakası yok. Fenerbahçe'nin oyunu da 2-0'lık değil, daha fazla gol olması gereken bir oyundu"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erman Toroğlu Kasımpaşa son dakika fenerbahçe ligde süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.