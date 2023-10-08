Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorum! "Sabaha kadar oynansa..."

"ISINMASI ANCA 15 DAKİKA"

"Fenerbahçe'nin ceza sahasına giriş sayısına bakarsan skor az görünüyor. Batshuayi'nin kaçırdığı olacak iş değil. Mutsuz görünüyor resmen. Bu adamın boyu var, fiziği de var, bu tip adam ısınana kadar 15 dakika geçer. Sahaya girse 10 dakika da maça ısınması gerekiyor. Kemikleri de iri bir adam. Bu tip futbolcular geç ısınırlar maça"