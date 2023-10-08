Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorum! "Sabaha kadar oynansa..."

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Fenerbahçe deplasmana geldi şimdi, sonra Pendik'le deplasmanda oynayacak. Söyleyince biz takım değil miyiz diye kızıyorlar ama durum öyle. İngiltere'de Londra'da da öyle diyorlar ama orada deplasmana gidince yamultuyorlar adamı"
"Sahaya çıkanlara bakıyorum, hakemlere de bakıyorum Fenerbahçe'yle Galatasaray'la oynayan takımlar kurbanlık koyun gibi bakıyorlar. Oynuyorlar ama inanmıyorlar Fenerbahçe'yi yenerim diye. Ben onu hissederim bakarken. Çıkın yenilin gerekirse ama mücadele edin. Hakemler zaten bakıyor, mümkünse çalıyorlar"
"Fenerbahçe maçı sabaha kadar oynasa Kasımpaşa sabaha kadar alamaz. Bir gol atsınlar 3 yerler. Kasımpaşalı da Fenerbahçeli de hakem de hissediyor onu."
"Fenerbahçe'nin ceza sahasına giriş sayısına bakarsan skor az görünüyor. Batshuayi'nin kaçırdığı olacak iş değil. Mutsuz görünüyor resmen. Bu adamın boyu var, fiziği de var, bu tip adam ısınana kadar 15 dakika geçer. Sahaya girse 10 dakika da maça ısınması gerekiyor. Kemikleri de iri bir adam. Bu tip futbolcular geç ısınırlar maça"
"Önce Beşiktaş maçı izledik, o da 2-0 bitti Fenerbahçe maçı da 2-0 bitti. Buradaki oyunla o maçın alakası yok. Fenerbahçe'nin oyunu da 2-0'lık değil, daha fazla gol olması gereken bir oyundu"