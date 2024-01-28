Erman Toroğlu ve kendisinden 35 yaş küçük eşi lüks evini Evrim Akın'a gezdirdi! Yatak odasındaki aynalar ve 'evde çıplak gezme anısı' olay oldu

Erman Toroğlu salondaki camların bazılarının içine film yaptığını söyleyereevEVDEk "Ben evin içinde çıplak geziyorum arkadaşlarla muhabbet oluyor filan bir gün otelin müdürü telefon açtı; hocam sizin camlar filmli değil miydi? Evet hocam, ne filmli lan karşımda çırılçıplak geziyorsun deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım meğer filmleri ters yaptırdım demez mi... Şaka gibi..." dedi.