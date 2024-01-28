Erman Toroğlu ve kendisinden 35 yaş küçük eşi lüks evini Evrim Akın'a gezdirdi! Yatak odasındaki aynalar ve 'evde çıplak gezme anısı' olay oldu

Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz İstanbul'daki muhteşem Boğaz manzaralı evlerinin kapısını Evrim Akın'a açtı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu olan çiftin daha önce Bodrum'daki evlerinin yatak odasındaki tavan aynası sosyal medyanın diline düşmüştü.
Evrim Akın eve girer girmez şaşkınlığını gizleyemedi ve "Hocam bu nasıl manzara böyle?" dedi. Toroğlu ise "Biliyorsun benim ayna, taş, tahta, cam. Yatak odasına yine gireceksin fazla çomaklama he" dedi.
Erman Toroğlu kolundaki özel bilekliği gösterirken de "Daha başka şeyler göstereceğim sana yatak odasında" diyerek gündem olmasına gönderme yapmadan duramadı.
Erman Toroğlu salondaki camların bazılarının içine film yaptığını söyleyereevEVDEk "Ben evin içinde çıplak geziyorum arkadaşlarla muhabbet oluyor filan bir gün otelin müdürü telefon açtı; hocam sizin camlar filmli değil miydi? Evet hocam, ne filmli lan karşımda çırılçıplak geziyorsun deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım meğer filmleri ters yaptırdım demez mi... Şaka gibi..." dedi.
Akın daha sonra yatak odasını da gezdi ve boydan boya aynalarla dolu odaya girince "Ama tavanda yok" dedi. Bunun üzerine Ezgi Yavuz ise "Olmuyor, tehlikeliymiş. Aynayı çok seviyor süslü bir adam" dedi.