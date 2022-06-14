Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.

Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu

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