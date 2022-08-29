ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Zafer şöleni etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren bando ekibi, Yarbay İbrahim Aygören yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da izledi.
Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz