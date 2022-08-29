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Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

29.08.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

Zafer şöleni etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren bando ekibi, Yarbay İbrahim Aygören yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.

Konseri, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da izledi.

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri

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30 Ağustos Zafer Bayramı Erzincan konser

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