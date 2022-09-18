YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

18.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde M.B'ye ait 34 JE 7478 plakalı tırın dorse bölümündeki lastikler, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede dorse kısmını kaplayan yangını söndürdü.

Yangının ardından tırda hasar oluştu.

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan İtfaiye

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:21
İkindi
15:50
Akşam
18:34
Yatsı
19:53
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.