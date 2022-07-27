YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

27.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada birinci olan Hamit Nas, Türkiye finallerine kaldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 8 ilden imamların katılımıyla ezanı güzel okuma bölge yarışması gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Burhan Çakır, Camii Kebir Camisi'nde gerçekleştirilen yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ezanı güzel okuma bölge yarışmasının Erzincan'da yapılmasının uygun görüldüğünü ifade ederek, yarışmaya katılanlara başarı diledi.

Çakır, "Ezanların minarelerden yükselmesi için ne mücadeleler verilmiştir. Ezan, dinimizde çok değerli ve kıymetlidir. Memleketimiz, milletimiz ve Müslümanlar içini ezan çağrısı çok önemlidir." dedi.

Konuşmalar sonrası Ardahan, Artvin, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Erzincan'dan yarışmaya katılan imamlar, ezanı farklı makamlarda okuyarak dereceye girmeye çalıştı.

Yarışmada Hamit Nas birinci olurken, Mustafa Ayışık ikinci, Burhan Eser ise üçüncü oldu.

Söz konusu yarışmada birinci olan Nas, ezanı güzel okuma Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

- Yarışmada birinci olan Hamit Nas, Türkiye finallerine kaldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan ezan okuma

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:48
Yatsı
21:24
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Yemeden önce iki kere düşünün! Ölüme neden oluyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.