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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bayram Çatal (75) yönetimindeki 34 TK 1025 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı TOKİ Kavşağı'nda Muhammet Sami Güven'in (21) kullandığı 24 AAG 626 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Olayda, çarpanın etkisiyle savrulan Güven idaresindeki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Nurhayat Güven (56), Nazmiye Çatal (70) ve Köpük Çatal (68) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Nurhayat Güven müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Köpük Çatal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Erzincan Akyazı öldü

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