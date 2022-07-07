YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

07.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.K.'nin kullandığı 36 AAR 593 plakalı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kullandığı 25 ET 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:54
Öğle
12:32
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:44
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.