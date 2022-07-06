YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

06.07.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Davut Y'nin kullandığı 36 AAT 341 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kızılırmak Şantiyesi mevkisinde, Muğdet G. idaresindeki 17 ACE 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralanan otomobillerdeki M.G, K.G, M.G, A.S. ve M.G, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır oldukları belirlenen A.S. ve M.G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan Sivas

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:00
Sabah
04:53
Öğle
12:32
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:45
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.