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Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu

18.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ergenekon Mahallesi 149. Sokakta bulunan kanalizasyon kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Beline bağladığı halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, 2 saatlik çalışma sonucu köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu

Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu

Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu

Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu
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