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Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

13.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kayıp olan kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'tan bu tarafa kendisinden haber alınamayan ve dün cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan E.K, V.A. ve M.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlatmıştı.

Oluşturulan özel ekip, Turan'ın kaybolduğu gün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurmuştu.

Çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında dün ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K, V.A. ve M.S.K'yi gözaltına almıştı.

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzincan Adliye emniyet yakalandı

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