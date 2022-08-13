Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'tan bu tarafa kendisinden haber alınamayan ve dün cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan E.K, V.A. ve M.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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