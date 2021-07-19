YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

19.07.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İsmail Ağdaş'ın kullandığı 34 DUV 260 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali Duran (57) idaresindeki 58 TN 319 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ali Duran, eşi Aysel (57) ve oğlu Bahadır Duran (28) ile minibüste yolcu olduğu öğrenilen Ümit Özkaya (41), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aysel ve Bahadır Duran'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:33
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:34

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Gürol Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.