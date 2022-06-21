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Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

21.06.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parça kaldırımda yürüyen kadını yaraladı.

Kentte rüzgar nedeniyle merkezdeki Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından düşen parça, kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki S.D'ye çarptı.

Olayda yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, S.D'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

Erzincan'da rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parça bir kişiyi yaraladı

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