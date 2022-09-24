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Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

24.09.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

ERZİNCAN (AA) - CEM Vakfı ve Sarıkamış Şehitleri Gönüllüleri, şehitlerin anısına "Birlik Cemi" düzenledi.

Cem Vakfı Ulalar Cemevi'nde düzenlenen programda, şehitler anılarak dualar edildi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in Sarıkamış şehitleri ile ilgili sunumunun ardından konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, dünyanın kurulduğu günden beri hak ile batılın bir mücadelesinin olduğunu söyledi.

Alevi ile Sünni, Kürt ile Türk'ün birlik ve beraberlik içinde yaşadığını belirten Makas, şöyle konuştu:

"Bizler Hakk'ın temsilcileri olarak Bedir’den Kerbela'ya, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı'na, iç güvenlik harekatından Kıbrıs'a, 15 Temmuz'a her nerede Hak için, hakikat için canını feda eden şehitlerimizi anıyoruz ve onların izinde ve yolunda yürümeyi kendimize şiar ediniyoruz. Bizler can Erzincan’ımızda bir ve beraberiz, iri ve diriyiz. Bunu müşahede ediyoruz. Bu millet geçmişinde Türk'tü, Kürt'tü, Alevi'ydi, Sünni'ydi hiçbir ayrımı olmaksızın Efendimizin izinde, Hz. Ali Efendimizin izinde, Hz. Hüseyin'in ruhu ve şiarıyla yol yürümüş ve tüm dünyada İlahi Kelimetullah'ı yayarak hiçbir mezhepsel, inançsal ve kök bağlamında ayrım gözetmeksizin adaleti, hoşgörüyü yaymış, birlik ve beraberliğe sebep olmuştur. Yine aynı şiarla hep beraber yürüyoruz."

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatan uğruna nice evlatların şehit olduğunu ifade ederek, "Tabii onlar, tabii bizler, tabii sizler bu yolda yürür iken bir olmalı gönüller, bir olmalı eller, bir semaya kalkmalı eller." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CEM Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin de programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından davetlilere lokma dağıtıldı.

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

Erzincan'da şehitler "Birlik Cemi"nde anıldı

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