YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

29.07.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 Afganistanlı düzensiz göçmenler ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında A.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Van'dan Isparta'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4'ü çocuk 10 Afganistanlı yakalandı.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:12
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

Erzincan Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.