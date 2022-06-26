Erzincan'daki geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası devam ediyor

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Sultan Melikşah Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası​ ve Hava Koşusu Yarışları, devam ediyor.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" çerçevesinde Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde oluşturulan atış alanında düzenlenen yarışların bugünkü etaplarına katılan 40 ilden 100'ü kadın 270 sporcu, mürekkep yay (organik) ile lamine yay kategorilerinde yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gazetecilere, Erzincan'ın bundan sonra birçok spor organizasyonuna ev sahipliğini yapacağını söyledi.

Erzincan'ın geleneksel spor dallarında adından söz ettireceğini belirten Aksu, "Özellikle Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün bize çok büyük katkısı oldu. Bundan sonrası içinde inşallah sözünü aldık birçok turnuva Erzincan'da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Erzincan'ı sporun, özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.

- "Bu bizim milli sporumuz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan da yarışmacı olarak şampiyonaya katıldı. Sporcu ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra alana geçerek ok atışı yaptı.

Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2019'daki kuruluşundan bugüne çok ciddi kitleye ulaştığını ifade etti.

Türkiye'de geleneksel okçuluğun güçlü alt yapısının olduğunu vurgulayan Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunun resmiyet kazanıp kurumsallaştıktan sonra da o alt yapının somut sonuçlarını gördüklerini belirtti.

Birçok ilden gelen sporcuların burada hedef ve menzil atışlarında yarıştığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben de ilk defa bir resmi müsabakaya katılmaya karar verdim ki yerinde bu gelişmelere şahit olayım. Erzincan'da iki gündür çok güzel yarışmalar yapılıyor. Bugün 12 bine yaklaşan lisanlı sporcusuyla yaklaşık 500 kulübün katılımı ile geleneksel okçuluk, federasyonlar arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor. Çünkü bu bizim milli sporumuz. Bu yönüyle de önemsiyoruz ve biz geleneksel okçuluğa ilgi duyan bütün gençlerimizi illerindeki kulüplere yönlendiriyoruz. Üniversitelerde kulüpler var. Bunun dışında olimpik okçulukla geleneksel okçuluğu beraber yapan kulüplerimiz de var."

Bütün gençleri okçuluk sporuna davet eden Erdoğan, "Türkiye okçulukta çok ciddi bir ivmelenme içine girdi. Bu ivmelenmeyi somut başarılarla, Mete'nin olimpiyatlardaki altın madalyasıyla dönüştürmeyi başardık. İnşallah bunun devamının da gelmesi için alttan devamlı gençlerdeki ilgiyi, talebi bu kurumsal yapılarda müsabaka başarısına, sistematik çalışmaya veya antrenmana çevirmeye gayret gösteriyoruz. Federasyon başkanımıza ve yöneticilerine bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.