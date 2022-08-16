Erzincan'dan polis özel harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, dualarla Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılacak 9 özel harekat polisi için uğurlama töreni düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile özel harekat polislerinin aileleri katıldı.

Törende konuşan Kurt, kahraman mesai arkadaşlarını dualarla uğurlamak için bir araya geldiklerini belirterek "Rabbim yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Göndereceğimiz arkadaşlar inşallah o bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler. İnşallah yine sağ salim çocuklarına ve ailelerine dönecekler. Bizim duamız ve temennimiz budur. Rabbim yollarını açık etsin, onları muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

Görevli personel aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla harekat bölgesine uğurlandı.