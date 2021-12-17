Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan, kar yağışıyla beyaza büründü.

Erzurum'da gece etkili olan hafif kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışı ile park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

- Ardahan

Ardahan'da ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Aralıklarla devem eden kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı ile park halindeki araçların üstü de karla kaplandı.

- Kars

Kars'ta da gece saatlerine başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 25 santimetre ölçüldü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar sabah saatlerinde ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Cemal Sarı, kar yağışının bu sene geç geldiğini belirterek, "Bu sezon bereketli olacağına eminim. Çünkü Sarıkamış’a yağan kar kristaldir. Bütün kayakseverleri bekliyoruz." dedi.

Kar yağışına sevinen çocuklarda kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

- Ağrı

Ağrı'da da sabaha doğru kar yağışı etkili oldu.

Yeniden beyaza bürünen kentte, çocuklar karda oyun oynamanın keyfini çıkardı.

Okul bahçelerinde teneffüslerde bir araya gelen çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.