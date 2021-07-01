YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

01.07.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzede "el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan" gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak, teşhire hazır hale getirilmiş 90 tarihi eser sergilenecek - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: - "Erzurum'un sembolü olan eseri, vakıf eserleri ve teberrükat eşyalarının sergileneceği bir vakıf müzesine çevirerek aynı zamanda turizme de kazandırmış oluyoruz"

Erzurum'un sembolü haline gelen, Selçuklu döneminden miras kalan "Çifte Minareli Medrese" Vakıf Eserleri Müzesi olarak yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13'üncü yüzyılın sonlarında Selçuklu Sultanı tarafından yaptırılan medrese, yaklaşık 35x46 metre boyutlarında iki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubunun en önemli örneklerinden olarak tanımlanıyor.

Vakıf eseri olan ve koruması, yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan medrese, tarihte bir dönem tophane ve kışla olarak da kullanıldı.

Medrese, genel müdürlük tarafından 2011-2016'da yapılan restorasyon sonrasında, 2019'da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılarak, "müze" statüsüne alındı.

- Genel müdürlük bünyesindeki müze sayısı 11 oldu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, genel müdürlüğün tüm vakıf eserlerinin ihyasına özen gösterdiğini belirterek, "Cuma günü 'müze' statüsü ile ziyaretçilerine kapılarını açacak Çifte Minareli Medresemiz de bunlardan biri. Erzurum'un sembolü olan eseri, vakıf eserleri ve teberrükat eşyalarının sergileneceği bir vakıf müzesine çevirerek aynı zamanda turizme de kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çifte Minareli Medrese Vakıf Müzesi ile genel müdürlük bünyesindeki müze sayısının 11'i bulduğunu bildiren Ersoy, "Edirne Selimiye Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Akaretler Mustafa Kemal Müzesi, Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzelerimiz gibi müze statüsünde kullandığımız eserlerimiz ihya edilmiş durumda." bilgisini verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışma ile yarın kapılarını müze olarak açacak Erzurum Çifte Minareli Vakıf Müzesinde "el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan" gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak, teşhire hazır hale getirilmiş 90 tarihi eser sergilenecek.

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

- Müzede "el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan" gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak, teşhire hazır hale getirilmiş 90 tarihi eser sergilenecek - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: - "E

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Bilgi Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Şube Eczanesi
Cankaya
Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.