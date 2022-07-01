Erzurum gastronomi turizminde de söz sahibi olmak istiyor

Kış sporlarının gözde merkezlerinden Erzurum, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile gerçekleştirilen çalışmalarla gastronomi turizminde de söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı yerleşkesinde, kentin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyona, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, şehir tanıtım görevlisi Canan Şimşek ve acente temsilcileri katıldı.

Yöresel ürünlerin sergilendiği tanıtım programının ardından Aziziye Tabyaları'na faytonlu safari yapıldı.

Almaz, AA muhabirine, TGA ile Erzurum'u karış karış gezdiklerini söyledi.

Kentin güzel değerlerini kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Almaz, şunları kaydetti:

"Kentimizin gastro turizmi ile ilgili çok özel çalışmalar yapıyoruz. Erzurum'un tescilli tüm ürünlerini misafirlerimize tanıtıyoruz. TGA, Türkiye genelinde belirlediği, aralarında Erzurum'un da olduğu 9 pilot ilde uluslararası tanıtım için internet siteleri kurmuştu. Özel paylaşımlar yaparak özellikle yurt dışındaki misafirleri Türkiye ve Erzurum'a getirmeyi amaçlayan bir çalışma başlatmıştı. 'GoErzurum' adında bir internet sitesi kurmuştuk. Bu sitede özellikle İngilizce yayınlar yapılıyor. Erzurum'un çeşitli özellikleri tanıtılarak hep beraber kente katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Almaz, Erzurum'un kış turizmi ve sanatsal etkinliklerinin tanıtımını yaptıklarını, şimdi de gastro turizm için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Kentin 28 coğrafi işaretli ürünü bulunduğuna dikkati çeken Almaz, "Son yıllarda özellikle Türk mutfağı çok büyük atılım içerisinde ve dünya mutfağındaki bilinirliğini artırdığını görüyoruz. Erzurum olarak biz de burada yer almak istiyoruz. Tarihi ve doğal güzelliklerimizin yanı sıra gastronomi özelliğimizi tüm dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'ndaki işletmenin sahibi Atalay Dere de tesiste yaz aylarında atlı ve faytonlu safari, kışın ise atlı kızak yapılabileceğini belirtti.