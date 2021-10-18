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Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

18.10.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da yapımı tamamlan canlı hayvan pazarı ve mezbahası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Horasan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yaklaşık 10 dönüm alana kurulan ve 2 bin metrekaresi kapalı olan canlı hayvan pazarı ve mezbahası için açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların her türlü hizmete layık olduğunu söyledi.

Yaptıkları hizmetlerle bütün köyleri ve il merkezini yaşanabilir bir konuma taşıyacaklarını belirten Sekmen, "Hayvancılık Erzurum'un bütününde önemli bir yer tutuyor. Bunun için hayvancılığa önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Hayvan pazarı ve mezbahanesi olmayan ilçemiz kalmayacak, hepsini tamamlayacağız." dedi.

Sekmen, hayvanların sulama ihtiyacının giderilmesi için göletlerin oluşturulacağını ifade ederek, "Meralarda hayvanlar otlatılırken mutlaka göletlerimiz olacak. Hayvanlara içme suyu sağlayacağız eğer su bolsa ve gerekirse sulama suyu olarak geri döndüreceğiz. İnşallah hedefimiz burada Söylemez Barajı'nı bitirmek. Belediye olarak arazilerimizi sulanabilir bir konuma taşıyacağız." diye konuştu.

Kentteki tüm ilçelerde süt toplama merkezlerinin olmasını hayal ettiğini anlatan Sekmen, bu sayede sütü 3-4 ay değil yılın her ayında toplayabileceklerini aktardı.

Sekmen, şöyle devam etti:

"Horasan'da hayvan organize sanayi bölgesini faaliyete geçireceğiz. Burada ahırlarımız olacak ve vatandaşlarımızı ilçe merkezinde otursa bile buralarda hayvancılık yapabilecek. Büyükbaş ve küçükbaş havyan olacak. Bu pazarları onun için yaptık. Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum'da yaptık ki daha büyük çaptaki hayvanlar kesilebilsin. Merkezdeki hayvan pazarının yan tarafına bir hayvan mezbahanesi daha yapacağız. Artık kendi hayvanımızı cüzi bir ücretle kesip soğuk hava depolarında dondurabileceğiz."

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen de bölgede tarım, hayvansal ve bitkisel üretim başta olmak üzere bütün alanlarda destek verdiklerini kaydetti.

Şimdiye kadar Erzurum'daki 203 projeye yaklaşık 91 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Demirdöğen,"Bu 203 projenin 93'ünü Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaptık. Bu da Büyükşehir Belediyesinin proje yürütme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durumdan çok memnunuz ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu iş birliğimiz devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür diyorum. Buradan da 2022 yılı proje çağrılarına da başladığımız duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sekmen ve Demirdöğen konuşmaların ardından beraberindekilerle tesisi gezdi.

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı

Erzurum'da 10 dönüm alana kurulan canlı hayvan pazarı açıldı
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