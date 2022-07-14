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Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

14.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kullanıcısı belirlenemeyen 34 NZL 44 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Dadaşkent istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Abdülkadir Akdoğan idaresindeki 25 FM 263 pikaba sonra da Samet Çağlar yönetimindeki 53 AAC 166 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Erzurum kaza yaralı

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