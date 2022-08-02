Erzurum'da 50 bin çocuğun sporla buluşturulması hedefleniyor

Erzurum'da yıl sonuna kadar 50 bin çocuğun sporla buluşturulması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla 29 Haziran'da başlatılan ücretsiz yaz spor okulları ile engelsiz spor okullarında, Tam Olimpik Yüzme Havuzu, Aziziye Belediyesi Yüzme Havuzu ve Olimpiyat Millet Bahçesi'ndeki yüzme havuzunda, yıl sonuna kadar 25 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

Ayrıca kentteki spor tesislerinde diğer branşlarda da 25 bin çocuğa ücretsiz spor kursları verilmesi hedefleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaz spor okullarıyla gençlik faaliyetlerini çocukların ve gençlerin ayağına kadar götürdüklerini belirterek, "Spor okullarımızda 42 branşta 150 antrenörle çocukları sporla buluşturuyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle hayata geçirdiğimiz yaz okullarındaki hedefimiz, yaklaşık 50 bin genci sporla buluşturmak. Bu sayede hareketsiz yaşamı hareketli yaşama geçirmek için bir çalışma içerisinde olacağız. Çocuklarımız sporla, sağlıklı şekilde boş zamanlarını yaz okullarımızda uzman antrenörler eşliğinde değerlendirecek." ifadelerini kullandı.