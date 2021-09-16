Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince 50 milyon lira yatırım maliyetli yeni şantiye binası, asfalt plenti ve katı atık merkezinin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yıldızkent Boğaz mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eskiden seçime 6 ay kala belediyelerin asfalt dökmeye, bir şeyler yapmaya başladığına işaret ederek, AK Partili belediyelerin her gün bir yatırımın temelini attığını, bir yandan açılış yaptığını ve bir yandan da kurdele kestiğini anlattı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Belediyemiz yol yapıyor, kanal yapıyor, su getiriyor, su deposu, taziye evi, cami, Kur'an kursu yapıyor, okulların bakım onarımlarıyla ilgileniyor, kentsel dönüşüm gerçekleştiriyor, parklar, bahçeler yapıyor, ağaçlar dikiyor. Bir yandan da sosyal, kültürel, sportif, sanatsal hizmetler veriyor. Şehrimizi nakış nakış işliyoruz. İnşallah hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üstünde bir şehir, bir ülke oluşturmak. Artık biz birine imrenen değil, imrenilen bir ülke konumunda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise Palandöken Belediye Başkanı Sunar'ın seçildiği günden beri çok özel gayretlerle çalıştığını ve bunu sahada da gördüğünü belirtti.

Sahada vatandaşların belediye başkanlarına ciddi bir teveccühünün olduğunu aktaran Aydemir, "Hafızalarınızı tazeleyin, mukayeseyi sıhhatli yapalım. Yalan, iftira ve dedikodu siyasetine zinhar prim vermeyelim. Ara ara sosyal medya zemininde akla hayale gelmeyecek yalanlara, iftiralara muhatap oluyoruz. Bunlara dönük hazır bir vaziyette geçmişle mukayese yaparak cevap vermemiz lazım. Biz hak teslimi yapan bir kadroyuz. Kimin emeği varsa hakkını teslim ederiz ama kim ki inkar ederse münkir duruma düşerse onunu karşısında da esaslı bir duruş sergileriz." dedi.

Kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile hizmette zirvelere, doruk noktalara ulaştığını vurgulayan Aydemir, daha fazla hizmet beklediklerini sözlerine ekledi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da temeli atılan yatırımların yaklaşık maliyetinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımlarla hizmet alanını genişlettiklerini hem de Palandöken Belediyesinin kurumsal kimliğine güç katmayı amaçladıklarını kaydeden Sunar, "Asfalt plentimiz saatte 160 ton kapasiteli olacak. Plentimiz hizmete girdiğinde faaliyetlerimizi bir üst noktaya taşımız olacağız. Katı atık tesisimiz ise çevreye duyarlılığımızın bir ifadesidir ve yasal bir yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Hak-İş Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç'in konuşmasının ardından tesislerin temeli atıldı.